CDW stellte Zahlen zum jüngsten Quartal vor

CDW hat am 04.11.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

Das EPS wurde auf 2,46 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 2,21 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 6,75 Milliarden USD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 17,73 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte CDW einen Umsatz von 5,74 Milliarden USD eingefahren.

Redaktion finanzen.at