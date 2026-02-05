|
CDW: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht
CDW hat am 04.02.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.12.2025 – vorgestellt.
Es wurde ein Gewinn je Aktie von 2,14 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 1,97 USD erwirtschaftet worden.
Auf der Umsatzseite hat CDW im vergangenen Quartal 5,51 Milliarden USD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 6,27 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte CDW 5,19 Milliarden USD umsetzen können.
Der Gewinn je Aktie belief sich im Gesamtjahr auf 8,08 USD. Im Vorjahr hatte CDW 7,97 USD je Aktie erwirtschaftet.
Gegenüber dem Vorjahr hat CDW im abgelaufenen Geschäftsjahr eine Umsatzsteigerung von 6,79 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 22,42 Milliarden USD. Im Vorjahr waren 21,00 Milliarden USD in den Büchern gestanden.
