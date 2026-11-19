CE Brands stellte am 17.11.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal vor.

Umsatzseitig standen 0,2 Millionen CAD in den Büchern – ein Minus von 92,45 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem CE Brands 2,1 Millionen CAD erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.at