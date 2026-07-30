30.07.2026 06:31:29

CE Brands stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

CE Brands hat am 27.07.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -0,04 CAD je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei CE Brands ein EPS von -0,030 CAD in den Büchern gestanden.

CE Brands hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 0,0 Millionen CAD abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 102,90 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 0,7 Millionen CAD erwirtschaftet worden waren.

Für das Geschäftsjahr wurde ein Verlust je Aktie von 0,090 CAD gegenüber -0,080 CAD im Vorjahr verkündet.

Gegenüber dem Vorjahr hat CE Brands im abgelaufenen Geschäftsjahr Umsatzeinbußen von 14,53 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 4,06 Millionen CAD. Im Vorjahr waren 4,75 Millionen CAD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at

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