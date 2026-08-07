CE hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt

CE lud am 05.08.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2026 endete.

Der Verlust je Aktie wurde auf 1,40 JPY beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das CE ein Ergebnis je Aktie von -4,110 JPY vermeldet.

CE hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 2,42 Milliarden JPY abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 22,61 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 3,12 Milliarden JPY erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at