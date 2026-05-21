CE Info Systems: Bilanz zum abgelaufenen Quartal

CE Info Systems hat am 19.05.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal offengelegt.

Der Gewinn je Aktie wurde auf 9,28 INR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 8,93 INR je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 1,45 Milliarden INR – ein Plus von 1,04 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem CE Info Systems 1,44 Milliarden INR erwirtschaftet hatte.

Für das Gesamtjahr wurde ein Gewinn je Aktie von 24,56 INR präsentiert. Im Vorjahr hatte CE Info Systems ein EPS von 27,05 INR je Aktie vermeldet.

Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 2,34 Prozent auf 4,74 Milliarden INR. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 4,63 Milliarden INR erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at