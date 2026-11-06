CE Info Systems informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse

CE Info Systems stellte am 04.11.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal vor.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 6,41 INR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 3,32 INR erwirtschaftet worden.

Auf der Umsatzseite hat CE Info Systems im vergangenen Quartal 1,32 Milliarden INR verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 15,80 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte CE Info Systems 1,14 Milliarden INR umsetzen können.

Analysten hatten für das Quartal einen Gewinn je Aktie von 7,49 INR sowie einen Umsatz von 1,36 Milliarden INR prognostiziert.

Redaktion finanzen.at