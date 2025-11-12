|
CE Info Systems mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal
CE Info Systems hat am 10.11.2025 das Zahlenwerk zum am 30.09.2025 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.
Der Gewinn je Aktie lag bei 3,32 INR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 5,58 INR je Aktie vermeldet.
Der Umsatz lag bei 1,14 Milliarden INR – das entspricht einem Zuwachs von 9,74 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 1,04 Milliarden INR erwirtschaftet worden.
Insgesamt hatten Analysten für das abgelaufene Jahresviertel einen Gewinn von 6,15 INR je Aktie in Aussicht gestellt. Den Umsatz hatten sie auf 1,26 Milliarden INR geschätzt.
