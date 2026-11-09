CE mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

CE hat am 06.11.2026 das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

Das EPS wurde auf 4,26 JPY beziffert. Ein Jahr zuvor waren 56,48 JPY je Aktie erzielt worden.

CE hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 2,88 Milliarden JPY abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 17,93 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 3,51 Milliarden JPY erwirtschaftet worden waren.

Der Gewinn je Aktie lag im Gesamtjahr bei 45,40 JPY. Im Vorjahr waren 98,85 JPY je Aktie erzielt worden.

Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 2,16 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 16,17 Milliarden JPY ausgewiesen. Im Vorjahr waren 15,83 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at