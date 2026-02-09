CE: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel

CE hat sich am 06.02.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.12.2025 beendeten Quartals geäußert.

Das EPS lag bei 22,60 JPY. Im letzten Jahr hatte CE einen Gewinn von 13,28 JPY je Aktie eingefahren.

Beim Umsatz wurden 5,06 Milliarden JPY gegenüber 3,80 Milliarden JPY im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Redaktion finanzen.at