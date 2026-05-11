CE stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

CE hat am 08.05.2026 das Zahlenwerk zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

Das EPS wurde auf 19,94 JPY beziffert. Ein Jahr zuvor waren 33,20 JPY je Aktie erzielt worden.

Im abgelaufenen Quartal hat CE 5,82 Milliarden JPY umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 7,73 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 5,40 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at