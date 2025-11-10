CE vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal

CE stellte am 07.11.2025 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal vor.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 56,48 JPY gegenüber 19,27 JPY im Vorjahresquartal.

Im abgelaufenen Quartal hat CE 3,51 Milliarden JPY umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 3,46 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 3,64 Milliarden JPY umgesetzt worden.

Der Gewinn je Aktie lag für das Gesamtjahr bei 98,85 JPY. Im Vorjahr hatte das Unternehmen einen Gewinn von 8,19 JPY je Aktie vermeldet.

Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 8,77 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag im abgelaufenen Geschäftsjahr bei 15,83 Milliarden JPY, während im Vorjahr 14,55 Milliarden JPY ausgewiesen worden waren.

Redaktion finanzen.at