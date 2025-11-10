|
10.11.2025 06:31:29
CE vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal
CE stellte am 07.11.2025 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal vor.
Der Gewinn je Aktie belief sich auf 56,48 JPY gegenüber 19,27 JPY im Vorjahresquartal.
Im abgelaufenen Quartal hat CE 3,51 Milliarden JPY umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 3,46 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 3,64 Milliarden JPY umgesetzt worden.
Der Gewinn je Aktie lag für das Gesamtjahr bei 98,85 JPY. Im Vorjahr hatte das Unternehmen einen Gewinn von 8,19 JPY je Aktie vermeldet.
Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 8,77 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag im abgelaufenen Geschäftsjahr bei 15,83 Milliarden JPY, während im Vorjahr 14,55 Milliarden JPY ausgewiesen worden waren.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerShutdown-Ende in Sicht? ATX und DAX letztlich im Plus -- US-Börsen schließen im Plus -- Asiens Börsen legen schlussendlich zu
Der heimische Aktienmarkt präsentierte sich am Montag mit Gewinnen. Anleger am deutschen Aktienmarkt wurden ebenso wieder mutiger. Die Wall Street begann die Woche fester. An den Märkten in Fernost ging es zum Wochenstart nach oben.