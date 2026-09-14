CEA Industries stellte Zahlen zum jüngsten Quartal vor

CEA Industries stellte am 11.09.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 31.07.2026 abgelaufenen Quartal vor.

Das EPS wurde auf einen Verlust von 0,22 USD je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren -6,770 USD je Aktie erzielt worden.

Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 4,53 Prozent auf 7,2 Millionen USD. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 7,5 Millionen USD gelegen.

Redaktion finanzen.at