Ceat stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

Ceat hat am 14.10.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal offengelegt.

Das EPS belief sich auf 27,79 INR gegenüber 45,98 INR je Aktie im Vorjahresquartal.

Das vergangene Quartal hat Ceat mit einem Umsatz von insgesamt 47,62 Milliarden INR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 37,73 Milliarden INR erwirtschaftet worden waren, um 26,22 Prozent gesteigert.

Redaktion finanzen.at