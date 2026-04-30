Ceat: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht

Ceat hat am 28.04.2026 das Zahlenwerk zum am 31.03.2026 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

Das EPS wurde auf 60,45 INR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 24,60 INR je Aktie in den Büchern gestanden.

Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 23,34 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 42,19 Milliarden INR umgesetzt, gegenüber 34,21 Milliarden INR im Vorjahreszeitraum.

Das EPS belief sich im Gesamtjahr auf 172,78 INR gegenüber 116,85 INR je Aktie im Vorjahr.

Auf der Umsatzseite hat Ceat im vergangenen Geschäftsjahr 156,78 Milliarden INR verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 19,74 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Ceat 130,93 Milliarden INR umsetzen können.

Redaktion finanzen.at