20.01.2026 06:31:28
Ceat: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel
Ceat hat am 19.01.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal offengelegt.
Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 38,59 INR beziffert, während im Vorjahresquartal 24,01 INR je Aktie in den Büchern standen.
Der Umsatz lag bei 41,57 Milliarden INR – das entspricht einem Zuwachs von 25,98 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 33,00 Milliarden INR erwirtschaftet worden.
