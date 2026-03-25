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25.03.2026 06:31:29
Cebu Air: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht
Cebu Air veröffentlichte am 23.03.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel.
Das EPS lag bei 0,39 USD. Im letzten Jahr hatte Cebu Air einen Gewinn von 0,250 USD je Aktie eingefahren.
Das vergangene Quartal hat Cebu Air mit einem Umsatz von insgesamt 550,3 Millionen USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 522,6 Millionen USD erwirtschaftet worden waren, um 5,30 Prozent gesteigert.
Das EPS für das Gesamtjahr lag bei 17,01 USD. Im letzten Jahr hatte Cebu Air einen Gewinn von 0,660 USD je Aktie eingefahren.
Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 13,86 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag im abgelaufenen Geschäftsjahr bei 2,08 Milliarden USD, während im Vorjahr 1,83 Milliarden USD ausgewiesen worden waren.
Redaktion finanzen.at
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