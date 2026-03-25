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25.03.2026 06:31:29
Cebu Air zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel
Cebu Air gab am 23.03.2026 die Zahlen für das am 31.12.2025 abgelaufene Quartal bekannt.
Der Gewinn je Aktie wurde auf 4,57 PHP beziffert. Im Vorjahresquartal waren 2,96 PHP je Aktie in den Büchern gestanden.
Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 6,33 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 32,30 Milliarden PHP ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 30,38 Milliarden PHP in den Büchern gestanden.
Das EPS wurde für das Geschäftsjahr auf 195,67 PHP beziffert. Im Jahr zuvor waren 7,52 PHP je Aktie erzielt worden.
Gegenüber dem Vorjahr hat Cebu Air im abgelaufenen Geschäftsjahr eine Umsatzsteigerung von 14,29 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 119,90 Milliarden PHP. Im Vorjahr waren 104,91 Milliarden PHP in den Büchern gestanden.
Redaktion finanzen.at
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