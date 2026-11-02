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02.11.2026 06:31:29
CEC Corecast A stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor
CEC Corecast A hat am 30.10.2026 das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.
Der Verlust je Aktie wurde auf 0,08 CNY beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das CEC Corecast A ein Ergebnis je Aktie von 0,080 CNY vermeldet.
Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 16,52 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 628,6 Millionen CNY umgesetzt, gegenüber 539,5 Millionen CNY im Vorjahreszeitraum.
Redaktion finanzen.at
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