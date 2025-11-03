CEC Corecast A veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal

CEC Corecast A hat am 31.10.2025 das Zahlenwerk zum am 30.09.2025 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,08 CNY präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,100 CNY je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite hat CEC Corecast A im vergangenen Quartal 539,5 Millionen CNY verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 24,49 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte CEC Corecast A 714,4 Millionen CNY umsetzen können.

Redaktion finanzen.at