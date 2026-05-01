CEC Corecast A: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht

CEC Corecast A äußerte sich am 29.04.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.03.2026 abgelaufenen Quartals.

Bei einem Gewinn je Aktie von 0,04 CNY wurde das EPS des Vorjahres getroffen.

Im abgelaufenen Quartal hat CEC Corecast A 532,3 Millionen CNY umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 4,09 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 511,4 Millionen CNY erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at