CECEP Wind-Power: Bilanz zum abgelaufenen Quartal

CECEP Wind-Power ließ sich am 29.10.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat CECEP Wind-Power die Bilanz zum am 30.09.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,02 CNY eingefahren. Im Vorjahresviertel waren 0,050 CNY je Aktie erzielt worden.

Mit einem Umsatz von 966,1 Millionen CNY, gegenüber 1,17 Milliarden CNY im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 17,25 Prozent präsentiert.

