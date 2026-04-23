CECEP Wind-Power: Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal

CECEP Wind-Power hat am 21.04.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 31.12.2025 abgelaufen war.

Der Verlust je Aktie belief sich auf 0,01 CNY. Im Vorjahresquartal waren 0,020 CNY je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 10,80 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 1,09 Milliarden CNY. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 1,22 Milliarden CNY umgesetzt.

Das EPS für das Gesamtjahr wurde auf 0,110 CNY beziffert. Im Vorjahr hatten 0,210 CNY je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Umsatz wurde auf 4,48 Milliarden CNY beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 10,58 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, in dem 5,01 Milliarden CNY umgesetzt worden waren.

Redaktion finanzen.at