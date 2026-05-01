CECEP Wind-Power öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal

CECEP Wind-Power hat am 30.04.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 31.03.2026 endete.

Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,03 CNY präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,060 CNY je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 1,11 Milliarden CNY – das entspricht einem Minus von 14,27 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1,30 Milliarden CNY in den Büchern gestanden hatten.

Redaktion finanzen.at