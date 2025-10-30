Ceco Environmental: Bilanz zum abgelaufenen Quartal

Ceco Environmental stellte am 28.10.2025 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal vor.

Das EPS wurde auf 0,04 USD beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Ceco Environmental 0,060 USD je Aktie verdient.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Ceco Environmental in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 45,82 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 197,6 Millionen USD im Vergleich zu 135,5 Millionen USD im Vorjahresquartal.

Redaktion finanzen.at