Ceco Environmental: Bilanzvorlage zum letzten Quartal

Ceco Environmental hat am 24.02.2026 das Zahlenwerk zum am 31.12.2025 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

Ceco Environmental hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,08 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,130 USD je Aktie gewesen.

Beim Umsatz wurden 214,7 Millionen USD gegenüber 158,6 Millionen USD im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Das EPS für das Gesamtjahr wurde auf 1,37 USD beziffert. Im Vorjahr hatte Ceco Environmental 0,360 USD je Aktie verdient.

Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 38,80 Prozent gegenüber dem im Vorjahr erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 557,93 Millionen USD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Jahresumsatz mit 774,38 Millionen USD ausgewiesen.

Redaktion finanzen.at