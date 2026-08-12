Ceco Environmental hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt

Ceco Environmental hat am 10.08.2026 das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

Ceco Environmental vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von 0,80 USD. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 0,260 USD je Aktie erwirtschaftet.

Der Umsatz lag bei 285,0 Millionen USD – das entspricht einem Zuwachs von 53,71 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 185,4 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at