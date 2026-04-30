Ceco Environmental: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht

Ceco Environmental präsentierte am 28.04.2026 die Bilanzzahlen zum am 31.03.2026 beendeten Jahresviertel.

Dabei wurde ein Verlust je Aktie von 0,01 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren 0,980 USD je Aktie erwirtschaftet worden.

Ceco Environmental hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 205,9 Millionen USD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 16,54 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 176,7 Millionen USD erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at