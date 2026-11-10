Ceco Environmental zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

Ceco Environmental veröffentlichte am 09.11.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

Das EPS lag bei -0,03 USD. Ein Jahr zuvor waren 0,040 USD je Aktie erzielt worden.

Der Umsatz lag bei 404,4 Millionen USD – das entspricht einem Zuwachs von 104,67 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 197,6 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at