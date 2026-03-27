Ceconomy St. Aktie
WKN: 725750 / ISIN: DE0007257503
|Gespräche schwierig
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27.03.2026 22:30:39
Ceconomy-Aktie: Mediamarkt-Saturn-Übernahme kommt nicht voran
JD.com hatte im vergangenen Sommer ein Übernahmeangebot abgegeben und sich wenige Monate später die Mehrheit der Ceconomy-Aktien gesichert. Frankreich und Italien haben laut Ceconomy grünes Licht für die Übernahme gegeben, aus Deutschland und Spanien erwarte man die Freigabe zeitnah.
In Österreich habe die zuständige Behörde jedoch Bedenken geäußert. Ceconomy hob hervor, bereits klare Zusagen zu Standorten, Arbeitsplätzen, Datenschutz und zur Unabhängigkeit des Managements gemacht zu haben.
"Bisher versperrt sich die Behörde einer gemeinsamen Lösungsfindung", teilte der Konzern mit. Man arbeitete intensiv daran sicherzustellen, "dass das österreichische Geschäft Teil der Transaktion bleibt".
/bf/DP/jha
DÜSSELDORF/WIEN (dpa-AFX)
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