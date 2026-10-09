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WKN: 725750 / ISIN: DE0007257503

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Übernahme voraus? 09.10.2026 16:48:00

Ceconomy-Aktie tiefer: Österreich stimmt Übernahme der Mediamarkt-Mutter durch JD.com zu

Ceconomy-Aktie tiefer: Österreich stimmt Übernahme der Mediamarkt-Mutter durch JD.com zu

Das für die Investitionskontrolle zuständige Wirtschaftsministerium hat grünes Licht für die geplante Übernahme der deutschen MediaMarkt-Mutter Ceconomy durch den chinesischen Tech-Riesen JD.com gegeben.

Man sichere aber mit Auflagen "Daten, Lieferketten und sicherheitsrelevante Personalentscheidungen" ab, so Wirtschaftsminister Wolfgang Hattmannsdorfer (ÖVP) in einer Aussendung. Mehr Details zu den Auflagen nannte das Ministerium mit Verweis auf die Gesetzeslage nicht.

Es seien "strenge Auflagen", erklärte der Wirtschaftsminister. "Gerade in Zeiten geopolitischer Spannungen müssen wir unsere Souveränität schützen." Die deutsche Elektrokette MediaMarkt ist die größte Fachmarktkette für Unterhaltungselektronik und Haushaltsgeräte in Europa und Österreich. Im abgelaufenen Geschäftsjahr 2025/26 erzielte MediaMarkt mit 56 Standorten hierzulande einen Umsatz von rund 1,3 Mrd. Euro und beschäftigte rund 2.400 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter.

EU prüft geplante Übernahme noch

Die Europäische Kommission prüft seit längerem die geplante Übernahme von Europas größtem Elektronikfachhändler durch JD.com. Die endgültige Entscheidung soll bis zum 4. November fallen. Nach den investitionskontrollrechtlichen Freigaben für die Ceconomy-Übernahme durch JD.com in Frankreich und Italien erfolgte Ende Juni die Freigabe durch das deutsche Wirtschaftsministerium.

Nach dem im April zurückgezogenen Antrag im Rahmen des österreichischen Investitionskontrollgesetzes hatte JD.com im Juli einen neuen Prüfantrag zur Übernahme der MediaMarkt-Mutter Ceconomy beim Wirtschaftsministerium in Wien gestellt. Von der Investitionskontrolle sind Unternehmenskäufe durch Investoren von außerhalb der Europäischen Union in sicherheitsrelevanten Bereichen betroffen, etwa im Bereich Energieversorgung, kritischer Infrastruktur, Schlüsseltechnologien oder bei Zugang zu sensiblen Daten.

Das Wirtschaftsministerium prüft die Eigentümerstruktur, Einflussmöglichkeiten des Investors und mögliche Gefährdungen der Sicherheit oder öffentlichen Ordnung. Möglich sind eine Genehmigung, Genehmigung mit verbindlichen Sicherheitsauflagen oder eine Untersagung.

Im XETRA-Handel zeigt sich die Ceconomy-Aktie zeitweise 0,81 Prozent tiefer bei 4,30 Euro.

cri/kre

ISIN DE0007257503 WEB https://www.mediamarkt.at/ https://www.ceconomy.de/

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Bildquelle: Piotr Swat / Shutterstock.com,CECONOMY

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