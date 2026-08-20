Ceconomy St. Aktie

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WKN: 725750 / ISIN: DE0007257503

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Wegen EU-Bedenken 20.08.2026 20:44:40

Ceconomy-Aktie verliert: JD.com kommt Brüssel mit möglichen Zugeständnissen entgegen

Ceconomy-Aktie verliert: JD.com kommt Brüssel mit möglichen Zugeständnissen entgegen

Für die EU-Genehmigung der Übernahme des Mediamarkt-Mutterkonzerns Ceconomy hat JD.com Zugeständnisse angeboten.

Das geht aus einer Aktualisierung der Webseite der EU-Kommission hervor. Dort wird aber nicht beschrieben, welche Zugeständnisse der chinesische E-Commerce-Konzern anbietet.

Die Kommission hat Mai dieses Jahres im Rahmen der Verordnung der Staatengemeinschaft über drittstaatliche Subventionen eine eingehende Untersuchung des Angebots eingeleitet und im Juli eine formelle Mitteilung der Beschwerdepunkte herausgegeben. Hintergrund sind Bedenken, dass JD.com möglicherweise Subventionen erhalten hat, die den Binnenmarkt verzerren. Die Kommission hat eine vorläufige Frist bis zum 23. Oktober gesetzt, um ihre Untersuchung abzuschließen.

Die Ceconomy-Aktie steht am Donnerstag im nachbörslichen Tradegate-Handel zeitweise bei 3,85 Euro und damit 1,28 Prozent unter ihrem XETRA-Schluss.

Von Edith Hancock

DOW JONES

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Weitere Links:

Ceconomy-Aktie klettert deutlich: Ministerium winkt Übernahme durch
EU-Untersuchung wegen JD.com-Deal: Peking droht mit Vergeltung
Ceconomy-Aktie kaum bewegt: Konzern bündelt Marken

Bildquelle: Sundry Photography / Shutterstock.com,Piotr Swat / Shutterstock.com

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Ceconomy St. 3,87 -1,53% Ceconomy St.
JD.com Inc (spons. ADRs) 25,10 0,20% JD.com Inc (spons. ADRs)

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