Ceconomy St. Aktie
WKN: 725750 / ISIN: DE0007257503
|Wegen EU-Bedenken
|
20.08.2026 20:44:40
Ceconomy-Aktie verliert: JD.com kommt Brüssel mit möglichen Zugeständnissen entgegen
Das geht aus einer Aktualisierung der Webseite der EU-Kommission hervor. Dort wird aber nicht beschrieben, welche Zugeständnisse der chinesische E-Commerce-Konzern anbietet.
Die Kommission hat Mai dieses Jahres im Rahmen der Verordnung der Staatengemeinschaft über drittstaatliche Subventionen eine eingehende Untersuchung des Angebots eingeleitet und im Juli eine formelle Mitteilung der Beschwerdepunkte herausgegeben. Hintergrund sind Bedenken, dass JD.com möglicherweise Subventionen erhalten hat, die den Binnenmarkt verzerren. Die Kommission hat eine vorläufige Frist bis zum 23. Oktober gesetzt, um ihre Untersuchung abzuschließen.
Die Ceconomy-Aktie steht am Donnerstag im nachbörslichen Tradegate-Handel zeitweise bei 3,85 Euro und damit 1,28 Prozent unter ihrem XETRA-Schluss.
Von Edith Hancock
DOW JONES
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