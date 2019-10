Ceconomy-Aufsichtsrat tagt: Chefwechsel möglich

Der Aufsichtsrat der Aktiengesellschaft werde an diesem Tag "über Vorstandsangelegenheiten, unter anderem über eine mögliche vorzeitige Beendigung der Bestellung des Vorstandsvorsitzenden, Herrn Jörn Werner, beraten", teilte das Unternehmen am Dienstagabend mit. Es sei vorgesehen, "noch am selben Tag eine Entscheidung in diesem Zusammenhang zu treffen", hieß es in einer Ad-hoc-Mitteilung. Eine Beschlussempfehlung des Aufsichtsratspräsidiums an das gesamte Kontrollgremium gebe es bislang nicht.

Der Aktienkurs von Ceconomy St reagierte zunächst kaum.

Bei Media Markt und Saturn liefen die Geschäfte zuletzt eher schlecht. So stagnierte der Umsatz von Ceconomy im dritten Quartal des Geschäftsjahrs 2018/19 (April bis Juni) bei 4,6 Milliarden Euro. Im Online-Geschäft kam der Händler nach zweistelligen Wachstumsraten in den Vorquartalen nur noch auf ein Plus von 1,7 Prozent.

DÜSSELDORF (dpa-AFX)