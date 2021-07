Ceconomy beendet KfW-Kreditvertrag - nun wieder dividendenfähig

Mit der nach der Pandemie nun neu aufgestellten Finanzierungsstruktur ist die Mutter von Media Markt und Saturn auch wieder dividendenfähig, wie ein Unternehmenssprecher bestätigte. Solange die KfW an der Kreditlinie beteiligt war, durfte Ceconomy keine Dividende ausschütten. Dies hat das Unternehmen noch nie getan, seit es aus der Spaltung der Metro in das Groß- und Einzelhandelsgeschäft sowie die Holding für die Elektronikfachmarktketten entstand.

Die Kreditfazilität in Höhe von 1,7 Milliarden Euro mit einem Konsortium unter Beteiligung der KfW hatte Ceconomy Mitte Mai 2020 während der ersten Welle der COVID-19-Pandemie abgeschlossen, sie ergänzte die zu diesem Zeitpunkt bestehenden Kreditlinien in Höhe von 980 Millionen Euro. Die Fazilität diente als Back-up-Linie und wurde Ceconomy zufolge nie in Anspruch genommen.

Im Laufe dieses Jahres hat Ceconomy diese Kreditlinien durch mehrere neue Kreditfazilitäten und Anleihen mit unterschiedlichem Fälligkeitsprofil ersetzt.

