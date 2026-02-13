CECONOMY präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

CECONOMY äußerte sich am 11.02.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.12.2025 abgelaufenen Quartals.

Der Gewinn je Aktie lag bei 0,09 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0,060 USD je Aktie vermeldet.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat CECONOMY in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 9,63 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 8,85 Milliarden USD im Vergleich zu 8,07 Milliarden USD im Vorjahresquartal.

Redaktion finanzen.at