Ceconomy St legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

Ceconomy St präsentierte am 13.05.2026 die Bilanzzahlen zum am 31.03.2026 beendeten Jahresviertel.

Der Verlust je Aktie belief sich auf 0,19 EUR. Im Vorjahresquartal hatten -0,080 EUR je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 5,47 Milliarden EUR – ein Plus von 4,19 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Ceconomy St 5,25 Milliarden EUR erwirtschaftet hatte.

Analysten hatten für das Quartal einen Verlust je Aktie von 0,190 EUR sowie einen Umsatz von 5,47 Milliarden EUR prognostiziert.

Redaktion finanzen.at