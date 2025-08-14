Ceconomy St präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

Ceconomy St präsentierte in der am 12.08.2025 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.06.2025 endete.

Es wurde ein Verlust je Aktie von 0,24 EUR gegenüber -0,330 EUR im Vorjahresquartal verkündet.

Im abgelaufenen Quartal hat Ceconomy St 4,80 Milliarden EUR umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 2,34 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 4,92 Milliarden EUR umgesetzt worden.

Redaktion finanzen.at