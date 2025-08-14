|
14.08.2025 06:31:29
Ceconomy St präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel
Ceconomy St präsentierte in der am 12.08.2025 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.06.2025 endete.
Es wurde ein Verlust je Aktie von 0,24 EUR gegenüber -0,330 EUR im Vorjahresquartal verkündet.
Im abgelaufenen Quartal hat Ceconomy St 4,80 Milliarden EUR umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 2,34 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 4,92 Milliarden EUR umgesetzt worden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX letztlich stabil -- DAX beendet Tag im Plus -- Wall Street verabschiedet sich höher -- Asiens Börsen gehen freundlich aus dem Handel - Nikkei erstmals über 43.000er-Marke
Der heimische Aktienmarkt tendierte am Mittwoch seitwärts, während der deutsche Leitindex zulegte. In den USA griffen Anleger zu. Die asiatischen Börsen wiesen zur Wochenmitte grüne Vorzeichen aus.