Ceconomy Vz gewährte Anlegern Blick in die Bücher

Ceconomy Vz lud am 11.02.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Für das jüngste Quartal wurde eine Gewinn je Aktie von 0,37 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 0,300 EUR je Aktie generiert.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Ceconomy Vz in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 0,48 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 7,61 Milliarden EUR im Vergleich zu 7,57 Milliarden EUR im Vorjahresquartal.

Redaktion finanzen.at