Ceconomy Vz stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

Ceconomy Vz hat am 13.05.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal offengelegt.

Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf 0,19 EUR beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0,080 EUR je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 4,19 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 5,47 Milliarden EUR ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 5,25 Milliarden EUR in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at