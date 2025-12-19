Ceconomy Vz stellte Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Ceconomy Vz lud am 17.12.2025 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2025 endete.

Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf 0,06 EUR beziffert. Im Vorjahresviertel waren 0,010 EUR je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Umsatz lag bei 5,45 Milliarden EUR – das entspricht einem Zuwachs von 4,74 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 5,21 Milliarden EUR erwirtschaftet worden.

Das Ergebnis je Aktie fiel für das Gesamtjahr negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf 0,070 EUR beziffert. Im Vorjahr waren 0,160 EUR je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 2,81 Prozent gegenüber dem im Vorjahr erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 22,44 Milliarden EUR generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Jahresumsatz mit 23,07 Milliarden EUR ausgewiesen.

Redaktion finanzen.at