CEDAR hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt

CEDAR hat am 12.02.2026 die Bilanz zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal präsentiert.

Das EPS belief sich auf 19,77 JPY gegenüber 11,70 JPY je Aktie im Vorjahresquartal.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat CEDAR in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 2,64 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 4,63 Milliarden JPY im Vergleich zu 4,51 Milliarden JPY im Vorjahresquartal.

Redaktion finanzen.at