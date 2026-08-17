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17.08.2026 06:31:29
CEDAR stellte Zahlen zum jüngsten Quartal vor
CEDAR hat sich am 14.08.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.06.2026 beendeten Quartals geäußert.
Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 5,38 JPY präsentiert. Im Vorjahr hatten 9,00 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.
Auf der Umsatzseite hat CEDAR im vergangenen Quartal 4,59 Milliarden JPY verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 1,95 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte CEDAR 4,50 Milliarden JPY umsetzen können.
Redaktion finanzen.at
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