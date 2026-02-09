|
Ceejay Finance legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor
Ceejay Finance ließ sich am 06.02.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Ceejay Finance die Bilanz zum am 31.12.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt.
Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 4,88 INR eingefahren. Im Vorjahresviertel waren 3,31 INR je Aktie erzielt worden.
Im abgelaufenen Quartal hat Ceejay Finance 67,1 Millionen INR umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 6,66 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 71,9 Millionen INR umgesetzt worden.
