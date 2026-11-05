Ceejay Finance: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab

Ceejay Finance hat am 03.11.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

Der Gewinn je Aktie lag bei 3,74 INR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 6,31 INR je Aktie vermeldet.

Umsatzseitig standen 66,4 Millionen INR in den Büchern – ein Minus von 0,29 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Ceejay Finance 66,6 Millionen INR erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.at