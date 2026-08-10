Ceenik Exports (India) legte Quartalsergebnis vor

Ceenik Exports (India) hat sich am 07.08.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.06.2026 beendeten Quartals geäußert.

Ceenik Exports (India) hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 3,35 INR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es -9,440 INR je Aktie gewesen.

Redaktion finanzen.at