Ceenik Exports (India) präsentierte Quartalsergebnisse

Ceenik Exports (India) hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 14.11.2025 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 30.09.2025 abgelaufen war.

Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf 7,53 INR beziffert. Im Vorjahresviertel waren 10,66 INR je Aktie in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at