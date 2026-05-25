Ceenik Exports (India): So viel setzte das Unternehmen zuletzt um

Ceenik Exports (India) äußerte sich am 22.05.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.03.2026 abgelaufenen Quartals.

Es wurde ein Verlust je Aktie von 12,16 INR gegenüber -9,600 INR im Vorjahresquartal verkündet.

Ceenik Exports (India) vermeldete für das abgelaufene Gesamtjahr einen Verlust je Aktie von 23,400 INR. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -12,470 INR je Aktie erwirtschaftet.

Redaktion finanzen.at