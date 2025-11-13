Ceigall India öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal

Ceigall India hat am 11.11.2025 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 30.09.2025 endete.

Das EPS belief sich auf 3,22 INR gegenüber 4,04 INR je Aktie im Vorjahresquartal.

Das vergangene Quartal hat Ceigall India mit einem Umsatz von insgesamt 8,07 Milliarden INR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 7,72 Milliarden INR erwirtschaftet worden waren, um 4,45 Prozent gesteigert.

Redaktion finanzen.at