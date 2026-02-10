Ceigall India: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel

Ceigall India hat sich am 09.02.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.12.2025 beendeten Quartals geäußert.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 4,16 INR präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Ceigall India ein EPS von 4,06 INR je Aktie vermeldet.

Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 19,34 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 9,91 Milliarden INR ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 8,31 Milliarden INR in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at