CEL-SCI gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

CEL-SCI lud am 17.02.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

CEL-SCI hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von 0,68 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es -3,300 USD je Aktie gewesen.

Redaktion finanzen.at